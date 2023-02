Roscosmos: il 5 febbraio in orbita il satellite Elektro-L

MeteoWeb

Il 5 febbraio entrerà in orbita il satellite Elektro-L. Lo rende noto Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. “Cosa offre questo raggruppamento a noi terrestri? I veicoli spaziali della serie Electro-L aiutano gli scienziati a prevedere il tempo, analizzare le condizioni per i voli aerei, monitorare lo stato delle acque dei mari e degli oceani e anche aiutare a pianificare misure di risposta alle emergenze in aree pericolose”, spiega l’ente spaziale russo.

“Ora nel sistema Electro, che opera in orbita vicino alla Terra dal 2011, due satelliti vengono utilizzati per lo scopo previsto: Electro-L n. 2 ed Electro-L n. 3″, conclude Roscosmos.