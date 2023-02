Spazio: Roscosmos annuncia il satellite meteo di nuova generazione Arktika-MP | FOTO

MeteoWeb

Roscosmos ha annunciato un satellite meteo di nuova generazione: la progettazione di Arktika-MP dovrebbe iniziare nel 2026.

Il veicolo spaziale consentirà di ottenere informazioni di alta qualità sulle regioni artiche della Terra ad alta latitudine: l’obiettivo verrà raggiunto aumentando il numero di canali spettrali e migliorando la risoluzione spaziale delle immagini risultanti, ha affermato l’agenzia spaziale russa.

Arktika-M 1 è entrato in un’orbita altamente ellittica nel 2021. Ora è in produzione il satellite Arktika-M 2, il cui lancio è previsto per il 2023.

Nell’autunno del 2022, Roscosmos ha approvato l’incarico per la modernizzazione del sistema spaziale idrometeorologico altamente ellittico Arktika-M: la costellazione sarà aumentata a 4 satelliti. La creazione e il lancio in orbita dei veicoli Arktika-M 3, 4, 5 e 6 è prevista fino al 2031.