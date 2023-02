Russia, oggi si festeggia la giornata della scienza russa. Roscosmos svela l’addestramento dei cosmonauti

MeteoWeb

Ogni anno, l’8 febbraio, la Federazione Russa celebra la Giornata della scienza russa. È stato istituito con decreto nel giugno 1999 dall’ex presidente russo Boris Eltsin e nello stesso anno è stato celebrato per la prima volta.

Roscosmos e la ricerca scientifica

Il lavoro di Roscosmos, l’agenzia spaziale Russa, è fondamentale nell’addestramento dei cosmonauti, che è indissolubilmente legato alle attività scientifiche, dall’attuazione dei programmi scientifici ai progetti avanzati con equipaggio, come i voli su altri pianeti.

Le principali aree di ricerca scientifica sono:

Sviluppo di un sistema per la selezione e la formazione professionale dei cosmonauti.

Sviluppo e miglioramento del sistema di supporto medico, formazione dei cosmonauti, riabilitazione post-volo e controllo medico della salute dei cosmonauti.

Ricerca delle capacità degli equipaggi dei veicoli spaziali con equipaggio (MSC) di risolvere compiti mirati nello spazio.

Ricerca per garantire la sicurezza degli equipaggi SCA. Studi per comprovare le aree di sviluppo e il supporto tecnico-scientifico per la creazione di SCA e dei loro sistemi di bordo.

Creazione e sviluppo del simulatore, dell’addestramento e delle strutture di laboratorio, di prova e di ricerca del Centro.

Le attività mirate

Il CPC è l’organizzatore di due attività mirate a bordo della ISS RS: “Protective Composite“, il cui scopo è creare un materiale protettivo dalle radiazioni per i cosmonauti, e “Econ-M” – rilevamento fotografico del territorio della Federazione Russa e dei Paesi stranieri ai fini del rilevamento ecologico delle aree di attività umana.

Dal 2013, il CPC gestisce l’esperimento Constellation-LM, che mira a valutare la capacità di svolgere attività operative complesse dopo un volo spaziale di lunga durata. Questo è particolarmente importante per preparare l’esplorazione della Luna, di Marte e di altri oggetti del Sistema Solare. Gli specialisti devono analizzare come i fattori dell’assenza di peso influenzino la capacità di una persona di muoversi, di azionare macchinari e di svolgere vari compiti. A tal fine, hanno selezionato una serie di operazioni pre-volo e post-volo.

La ricerca sul campo

Il Centro di addestramento dei cosmonauti è uno dei principali partner scientifici del progetto di ricerca internazionale SIRIUS. I cosmonauti russi Anna Kikina ed Evgeny Tarelkin hanno partecipato alle prime due fasi dell’esperimento. Durante la fase SIRIUS-21 (nel 2021-2022), Oleg Blinov, capo del dipartimento per lo sviluppo di simulatori complessi per navicelle da trasporto avanzate del CPC, è stato nominato comandante dell’equipaggio. Nell’ambito del progetto SIRIUS-21, gli specialisti del CPC hanno sviluppato e testato raccomandazioni metodologiche per la verifica della ricerca scientifica e tecnico-operativa. I risultati degli esperimenti saranno implementati nel sistema di addestramento degli astronauti.

Grazie alle attività scientifiche del Centro, il sistema di selezione e addestramento dei cosmonauti, il lavoro a sostegno dei programmi spaziali con equipaggio nel campo dell’esplorazione dello spazio e della creazione di tecnologia spaziale, la garanzia di una permanenza sicura dei cosmonauti in orbita, la riabilitazione dei cosmonauti dopo il volo spaziale sono costantemente migliorati.