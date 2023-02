La Russia ha dispiegato testate nucleari su navi e sottomarini: è la prima volta dalla Guerra Fredda

MeteoWeb

Un rapporto dell’intelligence norvegese diffuso questa mattina ha evidenziato come la Federazione Russa ha ripreso il dispiegamento in mare di navi con testate nucleari per la prima volta dai tempi dell’Unione Sovietica. Nello specifico, le navi della flotta settentrionale russa navigano con armi nucleari a bordo.

Secondo il documento, sottomarini e navi della Flotta del Nord della Federazione Russa ospitano la parte centrale del potenziale nucleare russo, ma negli ultimi 30 anni hanno navigato senza armi nucleari tattiche a bordo.