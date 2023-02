Salerno: ordigno bellico trovato a Morigerati, in corso la bonifica

MeteoWeb

In corso a Morigerati (SA), in località Serracchi, le operazioni di bonifica di un ordigno bellico statunitense da 500 libbre, circa 230 kg, risalente alla II Guerra Mondiale. Impegnati i militari del 21° Reggimento Genio guastatori dell’Esercito Italiano. In Prefettura a Salerno è riunito il centro di coordinamento, presieduto dal prefetto Francesco Russo, cui partecipano, tra gli altri, i rappresentanti delle forze dell’ordine e della Croce Rossa e i Comuni interessati.

Le attività di preparazione sono state avviate nella giornata di ieri, mentre dalle 9 circa di oggi è stato dato il via alla bonifica, con il despolettamento. Al termine, l’ordigno, neutralizzato verrà spostato nella cava di Casalbuono per il brillamento.