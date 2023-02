Salute: diete a base vegetale associate a un minor rischio di cancro del colon-retto

MeteoWeb

Una dieta a base vegetale ricca di cibi vegetali sani – come cereali integrali, verdure e legumi – e povera di cibi vegetali malsani – inclusi cereali raffinati, succhi di frutta e zuccheri aggiunti – è associata a un minor rischio di cancro del colon-retto in uomini. Secondo quanto riportato da uno studio pubblicato sulla rivista BMC Medicine.

Cancro al colon terzo tumore al mondo

Jihye Kim, uno degli autori dello studio, ha dichiarato: “Il cancro del colon-retto è il terzo tumore più comune al mondo e il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto nel corso della vita è di uno su 23 per gli uomini e di uno su 25 per le donne1. Sebbene ricerche precedenti abbiano suggerito che le diete a base vegetale possano svolgere un ruolo nella prevenzione del cancro del colon-retto, l’impatto della qualità nutrizionale degli alimenti vegetali su questa associazione non è stato chiaro. I nostri risultati suggeriscono che una dieta sana a base vegetale è associata a un ridotto rischio di cancro del colon-retto”.

I passi avanti dei ricercatori

I ricercatori della Kyung Hee University, Corea del Sud, hanno scoperto che, su una popolazione di 79.952 uomini americani, coloro che mangiavano la quantità media giornaliera più alta di cibi sani a base vegetale avevano un rischio inferiore del 22% di cancro del colon-retto, rispetto a quelli che mangiavano meno quantità di alimenti vegetali sani. Tuttavia, gli autori non hanno identificato alcuna associazione significativa tra la qualità nutrizionale delle diete a base vegetale e il rischio di cancro colorettale in una popolazione di 93.475 donne americane. Jihye Kim ha inoltre dichiarato: “Supponiamo che gli antiossidanti presenti in alimenti come frutta, verdura e cereali integrali possano contribuire a ridurre il rischio di cancro del colon-retto sopprimendo l’infiammazione cronica, che può portare al cancro. Poiché gli uomini tendono ad avere un rischio più elevato di cancro del colon-retto rispetto alle donne, riteniamo che questo potrebbe aiutare a spiegare perché mangiare quantità maggiori di cibi sani a base vegetale è stato associato a un ridotto rischio di cancro del colon-retto negli uomini ma non nelle donne”.

Rischio cancro in base a razza ed etnia?

Si è scoperto quindi che l’associazione tra la qualità nutrizionale delle diete a base vegetale e il rischio di cancro del colon-retto tra gli uomini variava in base alla razza e all’etnia. Tra gli uomini giapponesi americani, il rischio di cancro del colon-retto era inferiore del 20% per coloro che mangiavano la più alta quantità di cibi vegetali sani al giorno rispetto a quelli che ne mangiavano la quantità più bassa. Tra gli uomini bianchi, coloro che mangiavano la più alta quantità di alimenti vegetali sani avevano un rischio di cancro del colon-retto inferiore del 24% rispetto a quelli che ne mangiavano la quantità più bassa. Gli autori non hanno identificato alcuna associazione significativa tra diete a base vegetale e rischio di cancro del colon-retto tra uomini afroamericani, latini o nativi hawaiani. Secondo Jihye Kim: “L’associazione tra diete a base vegetale e rischio di cancro del colon-retto potrebbe essere stata più forte negli uomini giapponesi americani e bianchi a causa delle differenze in altri fattori di rischio di cancro del colon-retto tra gruppi razziali ed etnici. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confermarlo”.

Le conclusioni dei ricercatori

Per esaminare la relazione tra diete a base vegetale e rischio di cancro del colon-retto, gli autori hanno analizzato i dati raccolti da adulti. I ricercatori però osservano che la natura del loro studio non consente di trarre conclusioni su una relazione causale tra l’assunzione di cibo a base vegetale e il rischio di cancro del colon-retto. Inoltre, non hanno tenuto conto degli effetti benefici che alimenti come pesce e latticini possono avere nella riduzione del rischio di cancro del colon-retto nelle loro analisi. E infine, poiché le diete dei partecipanti sono state registrate all’inizio dello studio, potrebbero non essere rappresentative delle loro diete a vita.