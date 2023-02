San Valentino: anche gli animali sono romantici

MeteoWeb

In un recente articolo intitolato “Advice from the most romantic Australian animals“, pubblicato sulla rivista “Australian Geographic” viene lanciata una simpatica provocazione: gli animali più romantici dell’Australia possono essere di ispirazione per rendere speciale il San Valentino del nostro partner.

Lo scricciolo di fata maschio

Lo splendido scricciolo di fata maschio ama sfidare il pericolo quando corteggia la femmina. Per attirare l’attenzione della femmina, i maschi cantano i loro richiami sessuali, anche quando i predatori sono nelle vicinanze. Quando i vocalizzi dei predatori si sentono, i maschi lanciano i loro vocalizzi d’amore, approfittando dell’attenzione accresciuta della femmina.

Consiglio per gli innamorati: fai qualcosa di coraggioso o spontaneo per impressionare il tuo partner.

Gli uccelli giardinieri satinati

I maschi degli uccelli giardinieri satinati costruiscono elaborati viali, composti da due pareti di ramoscelli che portano a un cortile decorato con oggetti dai colori vivaci. I maschi eseguono esibizioni per le femmine, e le femmine scelgono il maschio con le migliori esibizioni.

Consiglio per gli innamorati: può sembrare banale, ma decorare la vostra casa con simboli d’amore, come cuori scintillanti, potrebbe essere un’idea carina.

Rane tartaruga

Queste rane tartaruga si dedicano al rituale di corteggiamento ogni primavera, salendo in superficie per chiamare le femmine, ma in realtà non si accoppiano per altri quattro mesi dopo. Si pensa che questa attesa abbia a che fare con le rane che devono accoppiarsi a fine estate, perché le loro uova impiegano circa due mesi per svilupparsi, e la loro schiusa deve essere sincronizzata con le piogge dell’inverno, in modo che le rane non si asciughino.

Consiglio per gli innamorati: i preliminari hanno la loro importanza.

Megattere

Solo di recente, si è scoperto che le mugattere maschio corteggiano le loro potenziali femmine, omaggiandole di grandi spugne marine. Un maschio adulto si tuffa in profondità nell’acqua per recuperare la spugna, poi, riemerge e bilancia la spugna sul becco, spingendola, infine, verso la femmina.

Consiglio per gli innamorati: se il vostro partner è una di quelle persone che amano i cosmetici biologici, le bombe da bagno o altri strani saponi, stupitela con una spugna marina, un regalo che non le avrà fatto mai nessuno.

Koala

È difficile da immaginare, ma i koala maschi, di solito tranquilli e assonnati, muggiscono e il loro richiamo da accoppiamento sembra il verso di un cinghiale. Gli scienziati in passato pensavano che il forte grugnito fosse limitato a un singolo maschio alfa, ma ora è chiaro che molti koala maschi fanno affidamento ai loro ringhi, per attirare le femmine anche a lunga distanza.

Consiglio per gli innamorati: se lo/a amate, diteglielo.

Fascogales maculati dalla coda di pennello

Mentre le femmine possono vivere fino a tre anni di età, i maschi vivono non più di 12 mesi, le ultime settimane in cui si fermano a consumare il cibo e mettono tutta la loro attenzione nel trovare femmine con cui riprodursi, accoppiandosi a morte. Non ci sono sopravvissuti.

Consiglio per gli innamorati: dai il massimo.

I ragni dal dorso rosso

Una caratteristica unica dell’accoppiamento dei ragni dal dorso rosso è il “cannibalismo sessuale”. Durante l’accoppiamento, non solo la femmina mangia il maschio, ma il maschio in realtà in a assiste in questo processo, lanciando il suo corpo verso di lei in modo che sia più vicino alla sua bocca. Poiché il processo cannibale è così lento, l’accoppiamento continua finché il maschio non soccombe a causa delle ferite riportate durante l’accoppiamento.

Consiglio per gli innamorati: lascia che prenda lei le redini

Ragni di pavone

I ragni pavone iniziano il corteggiamento, agitando le gambe per attirare l’attenzione della femmina, poi continuano la loro danza, usando le loro terze gambe. Usano anche appendici rotanti chiamate filiere (che le altre specie di ragni usano per far girare le ragnatele) e fanno vibrare i loro addominali. La danza può durare da 10 secondi a due ore.Consiglio per gli innamorati: porta il tuo partner al karaoke e abbina una melodia romantica a coreografie elaborate; penseranno che sei eccentrico.

Coleotteri gioiello australiani

Gli studiosi hanno osservato un fenomeno bizzarro: i coleotteri gioiello australiani talvolta tentano l’accoppiamento con le bottiglie di birra. Il comportamento è stato spiegato dalle somiglianze visive di base delle bottiglie di birra con il grande coleottero gioiello australiano. In pratica, i maschi li scambiano per femmine in volo.

Consiglio per gli innamorati: non c’è bisogno di alzare il gomito il giorno di San Valentino, basta portare la tua partner in un bel ristorante.

La femmina di scricciolo di fata

Le femmine di scricciolo di fata cantano per comunicare con altre femmine, piuttosto che per attirare un compagno. La ricerca ha rilevato che le femmine rispondono ai vocalizzi molto più delle femmine, rispetto ai maschi.

Consiglio per gli innamorati: non dispiacerti se non hai un partner a San Valentino, i tuoi amici saranno sempre lì per te, per ascoltarti e rincuorarti.