“Il messaggio che posso dare, nel mio piccolo, è fate i controlli, seguite le indicazioni. Cerchiamo di volerci bene, facciamolo per noi e per chi ci sta vicino. Non sottovalutiamo le cose”, non rimandiamo i controlli. “Non diciamo ‘vabbè poi lo farò, poi vedrò’: facciamolo adesso”. Con queste parole Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, ha lanciato insieme al ministro della Salute, Orazio Schillaci, la campagna di prevenzione oncologica #laprioritàseitu. Presenti all’incontro, intitolato #laprioritàseitu, il ministro della Salute Orazio Schillaci, la chirurga oncologa Giulia Veronesi, la direttrice day time Rai Simona Sala e la showgirl Samantha De Grenet. In collegamento anche Sara Simeoni, Pierdavide Carone e Dolcenera.

Intervenendo al talk show sul tema, in corso a Casa Sanremo al Palafiori, Amadeus ha mostrato con Schillaci lo slogan che invita agli screening anticancro. “Collaboriamo da tempo con il professor Cognetti”, presidente di Foce (Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi) e Fondazione Insieme contro il cancro, e “devo dire – ha sottolineato Amadeus- che la passione, l’attenzione che mettono i medici, che mette il ministero in questo, è fondamentale. Veramente vi ringrazio”

Amadeus: “Aspetto l’esito delle analisi con più ansia dei dati di ascolto”

“Sono salutista e anche ipocondriaco. Per paura di ammalarmi sto molto attento” ha detto Amadeus intervenendo ad un incontro dedicato alla prevenzione dei tumori organizzato a Casa Sanremo. “Faccio tutti i controlli ogni anno e aspetto con più ansia i risultati delle analisi del sangue che i dati di ascolto”, ha confessato il conduttore e direttore artistico del Festival.