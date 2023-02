La Regione Sardegna si prepara per l’Einstein Telescope: al lavoro sulla viabilità

MeteoWeb

La Regione Sardegna punta ad adeguare la viabilità provinciale del Nuorese, in funzione della candidatura del sito di Sos Enattos (Lula) a ospitare l’Einstein Telescope. “Metteremo a disposizione 1,5 milioni di euro per la completa bitumazione della SP73, i cui interventi oggi hanno una copertura solo parziale su alcuni tratti, incrementando così le risorse a favore della Provincia”, ha riferito l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, dopo un incontro con il commissario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, e i sindaci di Lula, Bitti e Onanì.

“All’amministratore straordinario abbiamo chiesto di accelerare con i lavori relativi al collegamento del centro abitato di Onanì“, ha aggiunto Saiu, “i cui interventi sono interamente a carico della provincia e vogliamo una soluzione rapida”. “Dal bilancio regionale metteremo poi a disposizione 500 mila euro per la manutenzione delle strade provinciali all’interno del centro abitato di Lula, mentre per la messa in sicurezza definitiva della SP73, che presenta alcuni elementi che richiedono invece interventi più complessi, affideremo a Ois, Opere e infrastrutture della Sardegna, la progettazione e l’appalto delle opere necessarie“.

“Il progetto Einstein Telescope”, ricorda Saiu, “rappresenta una sfida importante per tutta la Sardegna, basti guardare i numeri: circa cinquemila addetti saranno impiegati nella realizzazione dell’infrastruttura e cinquecento i ricercatori coinvolti. Occorre una viabilità in grado di sostenere questo grande progetto internazionale”.