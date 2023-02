Scialpinisti coinvolti in una valanga in Val Troncea

MeteoWeb

Due scialpinisti – un uomo e una donna – sono rimasti coinvolti in una valanga in Val Troncea, fra le montagne del Torinese, nella zona del Colle Banchetta. Secondo una prima ricostruzione, la valanga è stata provocata da una piccola placca di neve ventata, che ha trascinato la donna per circa 300 metri e ha poi coinvolto l’uomo. A dare l’allarme, verso le 14 di oggi, è stato il terzo componente della comitiva.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino, che ha recuperato i due scialpinisti. Per recuperare la donna – che ha riportato delle lesioni – è stato necessario ricorrere a un verricello.