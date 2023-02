Sciame sismico a Siena: la decisione su scuole, teatri e impianti sportivi

MeteoWeb

Siena decide di tornare alla normalità dopo lo sciame sismico iniziato l’8 febbraio, con decine e decine di scosse con epicentro proprio nella zona della città. Il sindaco Luigi De Mossi annuncia che scuole, musei, teatri e impianti sportivi resteranno aperti a Siena, “a seguito delle ultime valutazioni effettuate questa mattina con il comitato di sicurezza sui dati relativi allo sciame sismico”. “Con l’assessore all’istruzione Paolo Benini abbiamo preso questa decisione – spiega il sindaco di Siena – in ogni caso assieme alla Protezione Civile del Comune, così come al comitato di sicurezza, stiamo monitorando costantemente lo sciame sismico che è ancora presente e per il quale non è possibile fare alcuna previsione, se pure al momento non si manifesti in forma grave. Credo sia fondamentale – avverte De Mossi – non abbassare la guardia pur cercando di tornare alla normalità. Dobbiamo agire con prudenza e buon senso”.

Per l’assessore Benini, “è fondamentale per adesso la collaborazione dei dirigenti scolastici riguardo l’applicazione del piano di protezione civile, validi strumenti che già erano presenti nelle scuole e che spiegano bene il comportamento da tenere in caso di calamità”.