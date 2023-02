MeteoWeb

Il rapido ritiro del ghiacciaio Thwaites, nell’Antartide occidentale, sembra essere guidato da processi diversi sotto la sua piattaforma di ghiaccio galleggiante rispetto a quanto i ricercatori avevano compreso in precedenza.

Nuove osservazioni dal punto in cui il ghiaccio entra nell’oceano mostrano che, mentre la fusione sotto gran parte della banchisa è più debole del previsto, quella nelle crepe e nei crepacci è molto più rapida. Nonostante la fusione soppressa, il ghiacciaio si sta ancora ritirando. Questi risultati rappresentano un importante passo avanti nella comprensione del contributo del ghiacciaio al futuro innalzamento del livello del mare.

Due articoli pubblicati questa settimana sulla rivista Nature forniscono un quadro più chiaro dei cambiamenti in atto sotto il ghiacciaio, che ha le dimensioni della Gran Bretagna o dello stato americano della Florida ed è uno dei sistemi ghiaccio-oceano in più rapida evoluzione dell’Antartide.

Lo scioglimento del ghiacciaio Thwaites

I risultati mostrano che l’attuale tasso di scioglimento è più lento di quanto stimato da molti modelli computerizzati. Uno strato di acqua più fresca tra il fondo della banchisa e l’oceano sottostante rallenta il tasso di fusione lungo le parti piatte della banchisa. Ma gli autori sono rimasti sorpresi nel vedere che lo scioglimento ha formato una topografia a gradini sul fondo della banchisa. In queste aree, così come nelle crepe del ghiaccio, si sta verificando un rapido scioglimento.

Il ghiacciaio Thwaites è uno dei ghiacciai che sta cambiando più rapidamente in Antartide. La zona di appoggio si è ritirata di 14 km dalla fine degli anni Novanta. Gran parte della calotta glaciale si trova sotto il livello del mare ed è soggetta a una rapida e irreversibile perdita di ghiaccio, che potrebbe far aumentare il livello globale del mare di oltre mezzo metro nel giro di pochi secoli. I nuovi dati sono stati raccolti nell’ambito del progetto MELT, uno dei progetti della UK-US International Thwaites Glacier Collaboration, una delle più grandi campagne internazionali mai intraprese in Antartide. Il team MELT ha effettuato osservazioni della grounding line (il punto in cui il ghiaccio incontra l’oceano) sotto il Thwaites Eastern Ice Shelf per capire come interagiscono il ghiaccio e l’oceano in questa regione critica.

Le misurazioni dell’oceano

Il dottor Peter Davis del British Antarctic Survey (BAS) ha effettuato misurazioni dell’oceano attraverso un foro profondo 600 metri a circa due chilometri dalla grounding line, creato da una trivella ad acqua calda alla fine del 2019. Queste misure sono state confrontate con le osservazioni del tasso di fusione effettuate in altri cinque siti sotto la banchisa. Nel corso di un periodo di nove mesi, l’oceano in prossimità della linea di incaglio è diventato più caldo e più salato, ma il tasso di fusione alla base del ghiaccio è stato in media di 2-5 m all’anno: meno di quanto precedentemente ipotizzato.

“I nostri risultati sono una sorpresa, ma il ghiacciaio è ancora in difficoltà. Se una piattaforma di ghiaccio e un ghiacciaio sono in equilibrio, il ghiaccio che si stacca dal continente corrisponde alla quantità di ghiaccio che viene persa attraverso lo scioglimento e il distacco degli iceberg. Quello che abbiamo scoperto è che, nonostante piccole quantità di scioglimento, il ghiacciaio si ritira ancora rapidamente, quindi sembra che non ci voglia molto per portare il ghiacciaio fuori equilibrio”.

Le osservazioni di Icefin

La dottoressa Britney Schmidt, della Cornell University negli Stati Uniti, e un team di scienziati e ingegneri hanno dispiegato un robot chiamato Icefin attraverso il foro profondo 600 metri. Il veicolo è stato progettato per accedere a queste zone di incaglio che in precedenza erano quasi impossibili da rilevare. Le osservazioni effettuate da Icefin sul fondale marino e sul ghiaccio intorno alla zona di incaglio forniscono maggiori dettagli sul quadro delle variazioni dello scioglimento sotto la banchisa.

Hanno scoperto che le scale, chiamate terrazze, e i crepacci nella base di ghiaccio si stanno sciogliendo rapidamente. La fusione è particolarmente importante nei crepacci. Infatti l’acqua li attraversa e il calore e il sale possono essere trasferiti nel ghiaccio, allargando i crepacci e le spaccature.

Secondo la dottoressa Schmidt: “Questi nuovi modi di osservare il ghiacciaio ci permettono di capire che non è importante solo la quantità di scioglimento, ma anche come e dove avviene in queste zone molto calde dell’Antartide. Vediamo crepacci, e probabilmente terrazze, su ghiacciai in via di riscaldamento come il Thwaites. L’acqua calda entra nelle crepe, contribuendo a consumare il ghiacciaio nei suoi punti più deboli”.