Scivola sulla neve e precipita per un centinaio di metri: morta escursionista sul Cervino

Una escursionista è morta a Zermatt, ai piedi del versante svizzero del Cervino, scivolando lungo un ripido pendio. Secondo quanto fa sapere oggi la Polizia cantonale del Vallese, venerdì 17 febbraio, la donna, cinese residente a Taiwan, era impegnata in un un’escursione insieme ad altre due persone nella zona di Rotenboden-Riffelberg. Arrivate a quota 2.250 metri, per ragioni ancora da stabilire, in due sono scivolate su una porzione di terreno innevato. Una è riuscita a interrompere la caduta aggrappandosi a una roccia ed è rimasta illesa. L’altra è precipitata lungo il pendio, prima di fermarsi un centinaio di metri più a valle.

A nulla è valso l’intervento in elicottero dei soccorritori di Air Zermatt: la donna è morta sul colpo a causa delle ferite riportate. Sull’accaduto, come da prassi, la magistratura svizzera ha aperto un’indagine.