Scoperta una quantità impressionante di coralli al largo della Sunshine Coast

Nelle acque al largo della Sunshine Coast del Queensland è stata scoperta un’inaspettata abbondanza di coralli.

Negli ultimi due anni, ricercatori e volontari subacquei hanno mappato e valutato la salute delle barriere coralline al largo della costa di Mooloolaba.

Una quantità inaspettata di coralli

“Siamo rimasti entusiasti”, afferma il professore associato dell’Università del Queensland Chris Roelfsema, che ha guidato il progetto. “In alcune aree abbiamo trovato fino al 54% di copertura corallina in più rispetto a quanto riportato in precedenza. Data la vicinanza a grandi aree urbane e ai flussi fluviali, non ci aspettavamo di vedere così tanti coralli duri e molli: è stata una grande sorpresa”.

Le aree intorno all’isola di Mudjimba e alle secche interne ed esterne di Gneering presentavano una copertura di coralli particolarmente elevata. “Il team ha svolto un lavoro incredibile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze, spendendo oltre 8000 ore di formazione, raccolta e analisi dei dati“, spiega Chris.

“Il rapporto che ne è scaturito presenta dettagli mai visti prima per quest’area”. Purtroppo, nonostante la quantità record di coralli trovati, Chris dice che i sommozzatori volontari hanno anche scoperto danni ai coralli, malattie e detriti in tutti i siti analizzati.

Una vittoria per la citizen science

Chris afferma che il successo del progetto dimostra l’importanza della citizen science. “La citizen science svolge un ruolo cruciale nel colmare le lacune informative e nell’offrire rapporti tempestivi sulla salute ambientale dei siti, quando le agenzie governative non hanno tempo o fondi per farlo”.

“Di conseguenza, questi progetti aumentano la consapevolezza delle magnifiche barriere coralline locali e possono contribuire a influenzarne la gestione e la conversazione”.

“Abbiamo addestrato un esercito di volontari alle varie tecniche di rilevamento e speriamo che questo lavoro non solo influenzi le politiche pubbliche, ma crei nella comunità locale una consapevolezza più profonda della loro straordinaria barriera corallina” ha infine dichiarato.