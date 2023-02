Scoperto ordigno bellico ad Avezzano, domani il disinnesco della bomba

MeteoWeb

E’ in programma domani ad Avezzano il disinnesco della bomba della II Guerra Mondiale di 1000 libbre ritrovata l’11 febbraio durante lo scavo di un’abitazione in pieno centro. Alle 08:30 tutti i cittadini residenti nella zona di salvaguardia dovranno avere lasciato le abitazioni, come stabilito dall’ordinanza firmata ieri dal sindaco Giovanni Di Pangrazio. Dalle ore 6 alle 08:30 sarà in vigore il divieto assoluto di accesso a tutta l’area nel raggio di 1481 metri dal luogo di recupero dell’ordigno.

Una volta conclusa la fase di evacuazione dei circa 20mila residenti, gli artificieri dell’Esercito italiano del 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma avvieranno le attività di disinnesco e di rimozione dell’ordigno da 454 kg. Dopo il despolettamento, il brillamento avverrà in una cava della vicina Massa d’Albe.