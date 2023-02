Seggiovie, osservatorio e capannette seppellite: le pazzesche immagini dell’Etna dall’alto dopo la grande nevicata | VIDEO

MeteoWeb

Oggi è il quarto giorno successivo alla grande nevicata che la scorsa settimana, tra giovedì 9 e venerdì 10 febbraio, ha letteralmente seppellito l’Etna. A Piano Provenzana, 1.810 metri di altitudine sul livello del mare nel versante nord/orientale del vulcano, sono caduti 220cm di neve. Dopo 4 giorni dalla nevicata, le strade sono ancora soltanto parzialmente carrabili, la corrente elettrica non è completamente rientrata e il vulcano resta in gran parte off limits.

Il documento certamente più importante a testimonianza dell’eccezionalità della nevicata, almeno in termini scenografici e coreografici, è il video pubblicato da Teo Appio che ha sorvolato l’Etna all’alba di sabato 11 febbraio realizzando un video straordinario. Nelle immagini si può vedere lo scenario a nevicata appena conclusa: sono seppellite dalla neve le capannette di piano Provenzana ma anche le strutture della seggiovia e l’Osservatorio etneo, oltre agli alberi e alle strade irriconoscibili.

Etna, il vulcano dopo la grande nevicata nell'eccezionale documento di Teo Appio in volo su Piano Provenzana

Contemporaneamente, da terra partivano i ragazzi di AccuraExplorer che sempre sabato 11 febbraio hanno realizzato un altro straordinario reportage video che documenta – stavolta dal basso – l’eccezionale nevicata dei due giorni precedenti.

Etna, lo straordinario reportage di AccuraExplorer: il vulcano sommerso da 2 metri di neve

