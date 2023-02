Incubo siccità in Piemonte: appello a ridurre i consumi di acqua potabile nel Vercellese

MeteoWeb

Anno nuovo, storia vecchia. Anche il 2023 inizia all’insegna della siccità nel Vercellese, così come in tutto il Nord-Ovest, tanto che arrivano già appelli per la riduzione dei consumi di acqua potabile. È di fatto preallarme per crisi idrica nel Biellese e in Valsesia, nel nord della provincia di Vercelli. L’appello per la riduzione dei consumi di acqua potabile arriva dalle due società che gestiscono il ciclo idrico integrato in queste zone (Cordar Biella e Cordar Valsesia).

“In considerazione della persistente assenza di precipitazioni che si protrae ormai da molti mesi e della conseguente riduzione della disponibilità di riserve idriche – si legge in una nota – Cordar Biella e Cordar Valsesia, congiuntamente ed a tutela dell’intero territorio gestito, raccomandano a tutti gli Utenti un utilizzo razionale dell’acqua potabile, ricordando che le attuali condizioni meteorologiche richiedono consumi ridotti, esclusivamente ai fini domestici, evitando le finalità irrigue, ludiche e di lavaggio di veicoli”. “I Gestori – conclude la nota – sono costantemente impegnati per garantire la continuità del servizio essenziale a tutti i cittadini, nonostante le evidenti e note difficoltà”.