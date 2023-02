Siccità, forti venti e alte temperature: catastrofici incendi in Cile, almeno 13 morti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Diversi incendi sono divampati negli ultimi giorni in varie regioni meridionali del Cile, in particolare in quella di Bio Bio dove è stato decretato lo stato di catastrofe, con un bilancio di almeno 13 morti. Secondo le autorità cilene, il disastro è stato causato dalla lunga siccità accompagnata da forti venti e da temperature che superano i +40°C.

La maggior parte delle vittime è stata confermata nella zona di Santa Juana, altre sono due membri di un elicottero impegnato nei soccorsi schiantatosi a Galvarino, nella regione de La Araucanía, e un anziano che non è riuscito a sfuggire alle fiamme a Laja, località della regione di Bio Bio.

Dopo la dichiarazione lo stato di catastrofe, il Servizio nazionale di prevenzione e risposta per i disastri (Senapred) ha anche decretato l’allarme rosso per La Araucanía e quello giallo per la regione del Maule.