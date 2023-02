Siccità, Musumeci: “servono serbatoi ma non faremo in tempo per l’estate”

MeteoWeb

Contro la siccità “servono più serbatoi d’acqua: noi consumiamo solo l’11% dell’acqua piovana ed è un peccato”. Ma si riuscirà a farli in tempo per la prossima estate, che si annuncia già ora con una siccità che sarà peggiore di quella vista l’anno scorso nei mesi caldi? “No, di qui all’estate solo un serio possibile razionamento può essere consentito”. Si deve razionalizzare l’uso dell’acqua “laddove non ci sono sufficienti” risorse idriche, “come già stanno facendo alcune Regioni e Comuni: una politica di razionamento nel Nord Italia” dove più forte ’emerge’ l’allarme siccità. Lo ha detto il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, parlando oggi a Radio Anch’io su radio Rai 1.

Musumeci ha indicato i capisaldi di un piano di emergenza da approntare al più presto e fatto di più invasi, sostituzione delle reti colabrodo nei centri urbani (che fanno perdere “più del 50% di acqua sottoterra“), una politica di risparmio dell’acqua per i campi “in cui Israele è maestro ma anche in Italia alcune imprese hanno iniziato a produrre strumenti” per questo obiettivo, e laghetti. Poi i serbatoi, “dobbiamo sperare che quando c’è la pioggia venga conservata e usata quando c’è la siccità”. Politicamente parlando, “meno ipocrisia e più concretezza, è inutile continuare a far finta, a dire ‘ah non sapevo, ah non prevedevo, ah non era mai accaduto dai tempi di mio nonno…’. Non possiamo chiedere al clima di cambiare, dobbiamo adattarci e la siccità è un fenomeno frequente“.