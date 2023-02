Dalle vongole alle alici, siccità flagello anche per la pesca

MeteoWeb

La siccità non si abbatte solo sugli agricoltori ma anche sui pescatori. Le vongole, le ostriche e le cozze nel Delta del Po soffrono per la mancanza di acqua salmastre che ne inibiscono la crescita. E se a Goro i pescatori registrano già una microproliferazione algale fuori stagione, anche le orate di allevamento delle zone lagunari non vivono bene questa prolungata assenza di piogge. È Fedagripesca-Confcooperative a mappare con l’ANSA le principali criticità legate alla mancanza delle precipitazioni, alla vigilia del Tavolo di domani.

A soffrire del Po in secca sono anche i pesci. L’Adriatico, infatti, è un bacino piccolo il cui ecosistema risente enormemente delle variazioni di apporto nutrienti e acqua dolce dal grande fiume. A risentire di più sono le alici e le sarde: essendoci meno nutrienti il rischio è di portarne sulle tavole pesci di taglie più piccole. Un clima che cambia e che pesa sempre di più sulle produzioni ittiche in tutti i sensi.

“Far fronte ai cambiamenti climatici che spesso causano calamità naturali – spiega Fedagripesca – può pesare sui bilanci di un’impresa ittica anche per oltre il 50%. E negli ultimi 10 anni abbiamo visto aumentare i danni del 40%, con punte del 100% per quelle realtà che hanno subito disastri immani per questi fenomeni. Al momento l’unico intervento resta quello a posteriori, post calamità, ma questo richiede troppo tempo”. Ma a rassicurare la categoria è uno studio pubblicato sulla rivista Global Change Biology. Un team di scienziati analizzando l’evoluzione di 70 mila fossili ha scoperto che i molluschi sono incredibilmente resistenti ai principali cambiamenti climatici degli ultimi 130 mila anni.