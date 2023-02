Siccità, Pichetto: “il problema è grave, la prossima settimana tavolo sulla crisi idrica”

MeteoWeb

“Il problema della siccità è grave. Abbiamo la metà della neve rispetto alla media. Ci troviamo con i corsi d’acqua, i laghi e gli invasi in stato molto critico, i bacini idroelettrici in estrema difficoltà. Bisogna affrontare immediatamente la questione, perché riguarda sia l’aspetto del consumo umano, sia quello agricolo. La siccità potrebbe avere conseguenze davvero pesanti sul nostro paese”. Lo ha detto all’ANSA il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

“E’ stato costituito a Palazzo Chigi un Tavolo di lavoro sulle crisi idriche, al quale parteciperanno la prossima settimana il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, il Viceministro Vannia Gava, il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli“, ha detto Pichetto, rispondendo al question time al Senato.

“Al fine di avere un quadro conoscitivo esaustivo della disponibilità della risorsa idrica, propedeutico a qualsivoglia azione, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha finanziato il progetto del bilancio idrologico nazionale – ha aggiunto Pichetto -. In relazione agli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici, è volontà di questo Ministero promuovere un rafforzamento della capacità decisionale nell’ambito del governo della risorsa idrica”. “Nell’ambito delle misure PNRR – ha proseguito il Ministro – rientrano gli investimenti per la realizzazione di un Sistema Avanzato ed Integrato di Monitoraggio e Previsione (Sim) e gli investimenti relativi al Piano invasi, al fine di incrementare la sicurezza dell’approvvigionamento idrico di importanti aree urbane e la resilienza delle reti”. “All’interno del Distretto del fiume Po – ha concluso Pichetto -, quello maggiormente colpito in queste annualità dai fenomeni di scarsità idrica, sono stati finanziati 21 progetti per una somma di oltre 480 milioni di euro, nella maggior parte ricadenti nelle sezioni “Acquedotti” e “Invasi” del Piano nazionale settore idrico”.