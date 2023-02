Siccità, Po diviso in due: situazione più critica a Ovest

MeteoWeb

Il distretto del Po è diviso in due dalla siccità: è quanto riporta il bollettino dell’Autorità di Bacino. La parte centro-occidentale risente ancora in modo importante dell’intensa e duratura siccità osservata l’anno scorso, le precipitazioni nel periodo autunnale e invernale non sono state sufficienti per recuperare il deficit. Le condizioni nell’area sono di diffusa “siccità severa” con ampie aree di “siccità estrema” con tempi di ritorno mediamente superiori a 30-50 anni.

La situazione è migliore sulla pianura lombarda sud-orientale e sull’Emilia-Romagna, dove le precipitazioni più diffuse e consistenti hanno ridotto il deficit semestrale: gli indici standardizzati a 6 e 12 mesi identificano condizioni meteorologiche “nella norma”. Il bollettino segnala su queste aree il contributo significativo delle precipitazioni di gennaio, superiori ai valori di riferimento sull’Emilia Centrale e sulla Romagna.

I volumi dei laghi regolati sono tutti superiori ai valori minimi del periodo, sebbene i valori di invaso rimangano stabili nonostante le erogazioni prossime o pari ai minimi del periodo. Solo il Lago Maggiore registra un graduale e lento incremento del volume di acqua.

Fino a mercoledì 22 non sono attese variazioni meteorologiche significative e le portate medie giornaliere del fiume Po nella sezione di Piacenza e Cremona rimarranno inferiori o prossime ai valori di “portata caratteristica di magra”, mentre saranno confrontabili con i valori di “portata di magra ordinaria” nelle sezioni di Boretto e Borgoforte. I deflussi medi giornalieri nella sezione di chiusura del bacino, a Pontelagoscuro, risulteranno compresi tra i valori di “magra ordinaria” e “caratteristica di magra”.

Successivamente, tra mercoledì e giovedì, è atteso un graduale peggioramento delle condizioni meteo con precipitazioni prima nella parte nord/occidentale del distretto e poi (da confermare), entro il prossimo fine settimana, su Lombardia e Emilia-Romagna.