Sicilia in ginocchio per la grande mareggiata jonica: ad Acitrezza e Santa Tecla il mare ha distrutto tutto, “mai visto nulla del genere”

La Sicilia orientale è letteralmente in ginocchio lungo i suoi litorali, per quasi 200km da Messina Sud a Portopalo di Capo Passero, a causa della furiosa mareggiata che il mar Jonio sta producendo da ormai quasi 24 ore. La situazione più critica è quella del catanese. Il mare ha distrutto tutto ad Acitrezza, Stazzo e Santa Tecla, dove un video di un residente è diventato virale sui social regalando a questa deliziosa località una popolarità drammatica a causa del disastro di oggi.

Santa Tecla è la frazione marina di Acireale, si trova ai piedi di uno spettacolare costone vulcanico ed è un luogo molto suggestivo e affascinante, così come la vicina Stazzo. Il mar Jonio in queste zone regala spesso forti mareggiate, soprattutto nei mesi autunnali, ma quello che è successo oggi è davvero estremo. Il mare ha divorato tutto, entrando per oltre 100 metri nell’entroterra rispetto alla normale linea di costa e allagando i piani terra di moltissime abitazioni, provocando gravi danni ai residenti.