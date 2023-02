Sila, dopo la neve arriva lo Ski Treek grazie a due giovani imprenditori

MeteoWeb

I paesaggi della nostra Sila sono sempre più frequentati da appassionati, sportivi, naturalisti ed escursionisti, che li riscoprono e li raccontano al mondo nelle sue più particolari sfumature. E si deve partire proprio dalle unicità del paesaggio silano se si vuole comprendere a pieno la nascita di una nuova attività outdoor in Sila, quella dello Ski – Trek, pratica che in questi mesi invernali hanno cercato di mettere a punto due ragazzi di San Giovanni in Fiore, Tommaso Talarico, guida del Parco Nazionale della Sila e guida associata Aigae, e Giovanni Provenzale, maestro di sci di fondo e guida del Parco Nazionale della Sila.

L’attività di Ski – Trek, come a loro piace chiamarla, non è altro che una originale possibilità di esplorare e conoscere il nostro altipiano potendo scegliere se camminare o sciare nel corso dell’attività stessa. Lo strumento che consente di far questo è una particolare ciaspola da neve che permette all’escursionista, comodamente e in pochi secondi, di cambiare modalità di utilizzo a seconda delle esigenze del momento. L’interessante novità è alla portata di tutti, esperti o neofiti della montagna, anche di chi non ha nessuna dimestichezza con la disciplina dello sci e vuole approfittare per muovere i primi passi. Grazie alla sapienza di una guida escursionistica e all’esperienza di lungo corso di un maestro di sci, lo Ski – Trek non sarà solo un’attività fisica da praticare in montagna, ma anche il sorprendente racconto del nostro territorio montano.