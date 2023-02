Terremoto in Turchia e Siria: arrivate le prime immagini dai satelliti europei

MeteoWeb

Sono arrivate le prime immagini dai satelliti europei del Copernicus Rapid Mapping che hanno catturato le aree colpite dal violento terremoto in Turchia e Siria. Sono relative a 6 città (Kahramanmaras, Osmaniye, Cumhuriyet, Islahiye, Antiochia, Nurdagi, Afsin) e nelle prossime ore arriveranno quelle relative ad altre 14. Si tratta di immagini fondamentali per supportare i soccorsi. Sono state realizzate grazie ad un’ampia gamma di satelliti europei, come Sentinel del programma Copernicus, processate e analizzate dai tecnici di e-Geos, la società italiana che coordina servizio europeo Copernicus Rapid Mapping.

Le mappe sono state realizzate mettendo a confronto varie immagini, prima e dopo il terremoto, ottenute anche con satelliti diversi, dotati di differenti strumenti per l’osservazione sia nell’ottico che nelle onde radio. La raccolta è stata resa difficile dalla copertura nuvolosa che in questi giorni ha interessato le aree colpite.