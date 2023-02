Smog: prosegue l’allerta in Emilia, scatta il livello arancio a Torino

MeteoWeb

A causa della fase di stabilità atmosferica, che favorisce l’accumulo di inquinanti, sono entrati in vigore misure anti-smog al Nord Italia.

A Torino è stato previsto un nuovo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 domani e venerdì. I dati forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell’aria per tre giorni consecutivi, pertanto da domani nel capoluogo piemontese le limitazioni al traffico passano al livello arancio almeno fino al 3 febbraio quando è fissato il prossimo giorno di rilevazione Con il livello arancio, alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle 19, mentre il blocco dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 verrà esteso alle giornate di sabato e domenica, sempre dalle ore 8 alle 19. Per i veicoli adibiti al trasporto merci si bloccheranno anche i diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4, tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 8 alle 19. Inoltre, con l’attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo ‘Move In’.

Prosegue l’allerta smog in Emilia: Arpae segnala infatti nuovamente il superamento dei limiti di polveri sottili con bollino rosso per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena fino a venerdì 3 febbraio. A queste si aggiunge, da domani, anche la provincia di Ferrara. Saranno in vigore i provvedimenti aggiuntivi di contrasto all’inquinamento, con i divieti di circolazione previsti fino ai diesel euro 5.