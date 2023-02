Smog Roma: domenica ecologica posticipata dal 5 febbraio al 26

MeteoWeb

Il Campidoglio ha comunicato che la giornata di blocco totale del traffico veicolare prevista a Roma per domenica 5 è stata posticipata al 26 febbraio, per garantire un regolare svolgimento della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative del 12 e 13 febbraio.

Le domeniche ecologiche 2022/2023 sono istituite con Memoria di Giunta Capitolina n. 57 del 20 ottobre 2022. L’evento non prevedibile al momento della calendarizzazione ha richiesto la decisione, condivisa con il Prefetto di Roma, al fine di bilanciare l’interesse alla tutela ambientale con l’informazione ed il confronto elettorale.

L’ultimo appuntamento con le domeniche ecologiche è previsto per il 26 marzo.