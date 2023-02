Smog: a Venezia confermato il livello rosso, restrizioni anche in Emilia-Romagna

MeteoWeb

La stabilità ed il conseguente ristagno degli inquinanti hanno fatto scattare nuove misure contro lo smog in Veneto ed Emilia–Romagna.

Arpav ha comunicato che a Venezia prosegue il livello di allerta 2 per il PM10, scattato sabato, 18 febbraio, con conseguente adozione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano e come integrato dalle DGRV n. 238/2021 e n. 1089/2021.

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, è stato previsto il bollino rosso da domani in tutta la regione, ad eccezione delle province di Rimini e Forlì-Cesena. Le ultime proiezioni di Arpae sullo sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, ha fatto scattare le misure emergenziali per la qualità dell’aria fino a venerdì 24 febbraio, compreso, con lo stop ai diesel Euro 5.