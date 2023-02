Sospiro di sollievo in Australia: ritrovata capsula radioattiva

MeteoWeb

Ritrovata in Australia la minuscola capsula radioattiva, potenzialmente letale, di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi: lo hanno reso noto oggi le autorità dello Stato dell’Australia Occidentale. Le ricerche della capsula erano cominciare a metà gennaio, quando era stata smarrita durante il trasporto su un camion da una miniera.

“È una cosa positiva. Come ho detto, è stato trovato un ago in un pagliaio e credo che la popolazione dell’Australia Occidentale potrà dormire meglio stanotte“, ha dichiarato il responsabile dei Servizi di emergenza dello Stato australiano, Steve Dawson.

L’involucro contiene una piccola quantità di cesio-137 radioattivo, in grado di causare gravi malattie in caso di contatto: è stata persa tra la città di Newman e la città di Perth a metà gennaio, una distanza di circa 1.400 km.

Il Department of Fire and Emergency Services (DFES) ha rilasciato un’illustrazione dell’oggetto, che misura 6 mm per 8 mm.