Spazio: lanciato con successo il satellite per telecomunicazioni Amazonas Nexus

MeteoWeb

Il satellite Amazonas Nexus è stato lanciato in orbita con successo da un razzo Falcon 9 di SpaceX dal Kennedy Space Center (KSC) a Cape Canaveral, in Florida.

Amazonas Nexus appartiene all’operatore spagnolo di telecomunicazioni satellitari HISPASAT. Il nuovo satellite geostazionario ad alta produttività (HTS) sostituirà Amazonas 2, posizionato a 61° ovest, e offrendo una maggiore capacità, consentirà a HISPASAT di raggiungere nuovi clienti e mercati con servizi di mobilità ad elevata capacità anche per i settori del trasporto aereo e marittimo. Il design avanzato, la capacità HTS e la versatilità di Amazonas Nexus lo rendono il satellite più efficiente della flotta di HISPASAT.

Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha guidato la progettazione, la realizzazione e test del satellite in qualità di prime contractor ed è responsabile anche della sua messa in orbita.

Un satellite di nuova generazione per una maggiore flessibilità in orbita

Amazonas Nexus è dotato di un nuovo processore digitale trasparente (DTP) di quinta generazione, un salto tecnologico essenziale per aumentare la sua flessibilità geografica. Grazie a questa nuova tecnologia, il payload del satellite sarà gestito digitalmente per adattare la capacità alla domanda in orbita, conferendo al satellite una grande resilienza per rispondere all’evoluzione del mercato delle telecomunicazioni, supportando la connettività, i dati e la trasmissione di contenuti.

Il nuovo satellite coprirà l’intero continente americano, il corridoio dell’Atlantico settentrionale e la Groenlandia, rafforzando così la posizione di HISPASAT nei mercati aerei e marittimi in espansione. Grazie alla sua capacità il satellite è il prodotto ideale per colmare il divario digitale in America Latina, consentendo ai governi e agli operatori di telecomunicazioni di distribuire reti e servizi nelle regioni a bassa penetrazione di infrastrutture terrestri.

Costruito attorno alla piattaforma interamente elettrica Spacebus NEO di Thales Alenia Space, il satellite ha una durata di vita stimata di oltre 15 anni e una massa al lancio di circa 4 tonnellate.

“I team di Thales Alenia Space possono essere orgogliosi del successo del lancio di Amazonas Nexus, una missione che contribuirà a colmare il divario digitale in America Latina, portando nuovi servizi di connettività ai settori aereo e marittimo,” ha dichiarato Marc-Henri Serre, vicepresidente esecutivo per le telecomunicazioni di Thales Alenia Space, “La progettazione di Amazonas Nexus in collaborazione con il nostro cliente HISPASAT dimostra la flessibilità, l’agilità digitale e la robustezza delle nostre soluzioni di comunicazione per stare al passo con il mercato delle comunicazioni in rapida evoluzione“.