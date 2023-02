Spazio: tutto pronto per il lancio del satellite meteo Elektro-L | FOTO

MeteoWeb

Il primo lancio spaziale della Russia nel 2023 avverrà il 5 febbraio, quando un razzo Proton-M porterà in orbita il quarto satellite meteorologico Elektro-L.

Il satellite ha superato tutti i test ed è stato rifornito. Viaggerà verso l’orbita terrestre in cima a Blok DM, lo stadio superiore del veicolo di lancio Proton-M.

Il primo satellite Elektro-L è stato lanciato nel 2011 e ha smesso di funzionare nel 2016, non raggiungendo l’obiettivo di 10 anni. Il secondo satellite è stato messo in orbita nel 2015, seguito dal terzo nel 2019: entrambi i satelliti funzionano come previsto. I quattro satelliti Electro-L saranno sostituiti da 3 satelliti Electro M dopo il 2025.

Oltre al satellite Elektro-L, nel 2023 la Russia dovrebbe lanciare due satelliti di navigazione Glonass K e Glonass-K2. Inoltre, è previsto il lancio in orbita della stazione Luna-25 e di 10 nanosatelliti.