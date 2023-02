Spruzzata di neve a Bari, fermi traghetti per vento forte

MeteoWeb

Lievissima spruzzata di neve mista a pioggia protagonista oggi a Bari, dove le temperature sono rigide ed oscilleranno tra +1°C e +5°C. Il forte vento da Nord/Et che da sabato sta assediando tutta la regione si è leggermente attenuato e i collegamenti marittimi sono ripresi parzialmente. Al porto di Bari sono attualmente bloccate le partenza delle navi, ma iniziando ad arrivare i primi traghetti da oltre Adriatico.

