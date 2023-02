Continua a crescere la costellazione Starlink: lanciati 21 satelliti di nuova generazione | FOTO

MeteoWeb

La società aerospaziale SpaceX di Elon Musk ha lanciato, ieri notte, 21 satelliti Internet Starlink di nuova generazione, chiamati “V2 Mini”. A portarli in orbita è stato un razzo Falcon 9. I satelliti V2 Mini dotati di “antenne phased array più potenti” e “nuovi propulsori Hall ad argon” per le manovre in orbita, aumentano di circa quattro volte la capacità di rete dei satelliti rispetto alle iterazioni precedenti.

SpaceX ha lanciato fino ad oggi circa 4.000 satelliti Starlink, ampliando una rete che ha raggiunto 1 milione di abbonati a dicembre attraverso una varietà di servizi per clienti residenziali, commerciali, camper, aerei e operatori navali. Il lancio degli ultimi satelliti segna anche il centesimo lancio del razzo Falcon. La società di Musk sta conducendo lanci di razzi orbitali a un ritmo senza precedenti, con una missione ogni quattro giorni da inizio 2023.