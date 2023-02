Stasera l’incontro dei 3 oggetti più luminosi nel cielo notturno

MeteoWeb

Stasera un appuntamento astronomico imperdibile: i 3 oggetti più luminosi nel cielo notturno si incontreranno, si troveranno nello stesso punto del cielo, entro 8 gradi, offrendo uno spettacolo eccezionale. La Luna si avvicinerà a Venere e Giove: 2 giorni dopo il novilunio, il falcetto lunare si interporrà tra i pianeti. Il terzetto di astri potrà essere osservato al crepuscolo serale sull’orizzonte occidentale. I due pianeti si trovano nella costellazione dei Pesci, mentre la Luna sconfinerà brevemente nella Balena.

Durante la suggestiva congiunzione la Luna brillerà con una magnitudine di -9,8, Venere avrà una magnitudine di -4,0 e Giove -2,1 (il prefisso meno indica oggetti luminosi).

Nella serata di ieri, i 3 astri in avvicinamento sono stati protagonisti di uno spettacolare allineamento, catturato da Trapani da Tonino Vitrano.

I pianeti e le costellazioni visibili a febbraio

Per quanto riguarda in generale la visibilità dei pianeti del Sistema Solare a febbraio, Mercurio è al momento diventa inosservabile. Venere è visibile nelle prime ore della sera sull’orizzonte occidentale. Marte si può scorgere inizialmente a Sud, poi a Sud/Ovest, e in seguito tramonta dopo mezzanotte. Giove si può ammirare nelle prime ore della sera. Saturno è al momento inosservabile. Urano è visibile (per mezzo di telescopio) la sera a Sud/Ovest. Nettuno è praticamente inosservabile.

In riferimento alle costellazioni, protagoniste indiscusse del cielo di Febbraio sono quelle invernali. A Sud brilla incontrastata Orione, e più in alto il Toro, l’Auriga e i Gemelli. A occidente tramontano Ariete e Pesci, a Est scorgiamo il Cancro, tra Gemelli e Leone. A poca distanza possiamo osservare la costellazione della Vergine.

A Nord/Ovest troviamo facilmente Cassiopea e vicino ammiriamo Perseo. Verso Nord/Est osserviamo l’Orsa Maggiore.