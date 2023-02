Stazione Spaziale: in arrivo cargo russo con rifornimenti

MeteoWeb

Il cargo russo Progress 83, lanciato giovedì dal cosmodromo di Baikonur, arriverà oggi alla Stazione Spaziale Internazionale. L’attracco è previsto al modulo Zvezda del segmento russo della ISS intorno alle 11:47 ora di Mosca (09:47 ora italiana). Il cargo, che resterà agganciato al laboratorio orbitante per 6 mesi, trasporta oltre 2,5 tonnellate di carico, di cui 720 kg di carburante per il rifornimento, 420 d’acqua e 40 di azoto, oltre a cibo per gli astronauti e ad attrezzature e materiali per esperimenti a bordo.

Progress è una delle 3 capsule di rifornimento della ISS attualmente operative, insieme a Dragon di SpaceX e Cygnus, costruita dalla società Northrop Grumman con sede in Virginia.