Stazione Spaziale: il cargo russo Progress 83 attracca al modulo Zvezda

Il cargo russo Progress 83 ha attraccato al modulo di servizio Zvezda della Stazione Spaziale Internazionale alle 09:45 ora italiana. Il veicolo spaziale è stato lanciato con un razzo Soyuz giovedì 9 febbraio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan.

Progress 83, che resterà agganciato al laboratorio orbitante per 6 mesi, trasporta oltre 2,5 tonnellate di carico, di cui 720 kg di carburante per il rifornimento, 420 d’acqua e 40 di azoto, oltre a cibo per gli astronauti e ad attrezzature e materiali per esperimenti a bordo.

Progress è una delle 3 capsule di rifornimento della ISS attualmente operative, insieme a Dragon di SpaceX e Cygnus, costruita dalla società Northrop Grumman con sede in Virginia.

Cygnus e Progress sono progettati per bruciare nell’atmosfera terrestre quando il loro tempo in orbita è terminato, mentre Dragon è riutilizzabile: la capsula SpaceX effettua ammaraggi nell’oceano e può poi volare di nuovo.

Un altro veicolo russo verrà lanciato verso la ISS da Baikonur alla fine di questo mese, se tutto andrà secondo i piani: un veicolo Soyuz dovrebbe decollare la notte del 19 febbraio.

La Soyuz è un veicolo che trasporta equipaggio, ma quest’ultimo partirà senza nessuno a bordo: sostituirà un’altra capsula Soyuz che è stata danneggiata da una perdita a metà dicembre. Tale veicolo è stato dichiarato non idoneo a riportare gli astronauti sulla Terra, a meno che non sia richiesta un’evacuazione di emergenza della Stazione.