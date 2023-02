Stazione Spaziale: problemi tecnici per il lancio di Crew-6, la NASA ci riprova

MeteoWeb

La prossima missione con equipaggio di SpaceX per la NASA partirà giovedì 2 marzo, se tutto andrà secondo i piani. La compagnia di Elon Musk originariamente intendeva lanciare la missione Crew-6 verso la Stazione Spaziale Internazionale ieri dal Kennedy Space Center (KSC) della NASA in Florida, ma un problema del sistema di terra ha bloccato il liftoff.

Il lancio è stato annullato meno di 2,5 minuti prima di T-0, citando un problema del sistema di terra. “I team stanno monitorando un problema a terra con TEA-TEB: è il fluido di accensione che fa scintille con l’ossidante e consente ai motori di accendersi,” aveva spiegato il commentatore della NASA Gary Jordan durante il webcast di ieri.

A causa di condizioni meteo non favorevoli oggi, SpaceX e la NASA hanno optato per la finestra successiva: il nuovo tentativo di lancio avverrà alle 06:34 ora italiana di giovedì, “in attesa della risoluzione del problema tecnico che ha impedito il lancio di lunedì,” hanno spiegato i funzionari dell’agenzia.

Conto alla rovescia per il lancio di Crew-6

Come suggerisce il nome, Crew-6 è la 6ª missione operativa che SpaceX lancerà verso la ISS per conto della NASA. Sarà il 9° volo con astronauti in assoluto per la compagnia e il 4° per la capsula Dragon.

A bordo della capsula gli astronauti della NASA Stephen Bowen e Woody Hoburg, il cosmonauta Andrey Fedyaev e il sultano Al Neyadi degli Emirati Arabi Uniti, che sarà la prima persona del Paese a fare parte di una rotazione dell’equipaggio di 6 mesi sull’ISS.

Il quartetto sostituirà i 4 astronauti della missione Crew-5 di SpaceX, che torneranno sulla Terra circa 5 giorni dopo l’arrivo di Crew-6 al laboratorio orbitante.