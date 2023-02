Stazione Spaziale: la NASA rinvia di 24 ore il lancio della missione Crew-6

MeteoWeb

Dovremo aspettare un giorno in più per vedere decollare la prossima missione con equipaggio di SpaceX. Il lancio di Crew-6 verso la Stazione Spaziale Internazionale era stato programmato il 26 febbraio, con liftoff dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Dopo una lunga flight readiness review (FRR), la NASA e SpaceX hanno deciso di rinviare il decollo di 24 ore. Il piano attuale prevede la partenza della capsula Dragon Endeavour con un razzo Falcon 9 lunedì 27 febbraio alle 07:45 ora italiana.

Controlli in corso per Endeavour e Falcon 9

Il giorno in più consentirà ai team di lancio di risolvere alcuni problemi minori con Endeavour e Falcon 9, hanno spiegato i rappresentanti di SpaceX e NASA hanno detto durante un briefing.

Ad esempio, i membri del team vogliono analizzare ulteriormente le prestazioni termiche dei pannelli che coprono l’esterno di Endeavour, ha affermato Steve Stich, manager del Commercial Crew Program della NASA. Vogliono anche esaminare i contenitori di elio che risiedono nel serbatoio di ossigeno liquido del razzo.

La NASA e SpaceX si aspettano che Endeavour e il razzo vengano autorizzati al decollo quando i controlli saranno completati.

La missione Crew-6

Crew-6 invierà sulla ISS gli astronauti della NASA Stephen Bowen e Woody Hoburg, il sultano Al-Neyadi degli Emirati Arabi Uniti e il cosmonauta russo Andrey Fedyaev per un soggiorno di circa 6 mesi. Al-Neyadi entrerà nella storia come il primo astronauta arabo a compiere una missione di lunga durata sul laboratorio orbitante.

Come suggerisce il nome, Crew-6 sarà la 6ª missione operativa di astronauti che SpaceX invia verso la ISS per conto della NASA. La compagnia di Elon Musk ha lanciato altre 2 missioni con equipaggio oltre a queste: il volo di prova Demo-2 per la NASA nel 2020 e Ax-1 , un volo privato operato dalla compagnia di Houston Axiom Space nell’aprile 2022.

Endeavor ha effettuato 3 di quelle precedenti missioni verso la ISS: Demo-2, Ax-1 e Crew-2, lanciate nell’aprile 2021.

Attualmente c’è un’altra capsula Dragon attraccata alla ISS: si tratta di Endurance, lanciata lo scorso ottobre con Crew-5. I 4 astronauti di quest’ultima missione, Josh Cassada e Nicole Mann della NASA, il giapponese Koichi Wakata e la cosmonauta Anna Kikina, dovrebbero tornare sulla Terra circa 5 giorni dopo aver accolto le loro controparti di Crew-6 sulla Stazione.

Cassada, Mann, Wakata e Kikina stanno condividendo il laboratorio orbitante con altri 3 astronauti al momento: i cosmonauti Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin, e Frank Rubio della NASA, che hanno raggiunto la ISS con una Soyuz lo scorso settembre.

Prokopyev, Petelin e Rubio dovevano tornare sulla Terra con la stessa Soyuz a marzo, ma ora rimarranno in orbita fino alla fine di settembre o giù di lì. La loro Soyuz ha registrato una falla il 14 dicembre, ed ha perso rapidamente tutto il refrigerante nello Spazio. La Russia prevede di lanciare una Soyuz sostitutiva per il rientro giovedì 23 febbraio.