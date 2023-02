Stazione Spaziale, oggi il lancio di Crew-6: 4 astronauti in volo verso la ISS. Le immagini LIVE

MeteoWeb

Tutto pronto per il lancio del Falcon 9 di SpaceX che porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 nuovi astronauti, l’equipaggio della missione Crew-6: si tratta di astronauti della NASA, un cosmonauta russo e il secondo emiratino. La missione partirà dal Kennedy Space Center in Florida alle ore 07:45 ora italiana (in calce webcast della NASA). Le condizioni meteo sono ottimali per il liftoff.

La capsula Crew Dragon, Endeavour, dovrebbe attraccare alla ISS domani alle 08:38 ora italiana.

Stephen Bowen e Warren Hoburg della NASA, Andrey Fedyaev della Russia e Sultan al-Neyadi degli Emirati Arabi Uniti trascorreranno 6 mesi sul laboratorio orbitante.