Strano livido blu-verde non passa, donna scopre di avere un tumore

Uno strano livido blu-verdastro è apparso sulla mano di una donna dopo una lesione avvenuta durante una sessione di yoga: anche dopo ghiaccio e riposo, non ha mostrato nessun cenno di miglioramento. Alla fine, la donna ha scoperto di avere un raro tumore a crescita lenta.

I medici hanno descritto lo strano caso della donna in un nuovo report pubblicato mercoledì 8 febbraio su JAMA Dermatology. La paziente, che ha circa 30 anni, ha riferito che il livido è comparso pochi giorni dopo una distorsione alla mano sinistra. Si è rivolta ai medici 2 anni dopo e il livido era ancora lì.

I dottori hanno esaminato la mano, notando una zona indurita blu-verde sul dorso. I raggi X hanno rivelato gonfiore nel tessuto molle della mano e la risonanza magnetica (MRI) ha mostrato una piccola massa che giaceva appena sotto la pelle.

Il tessuto prelevato da questa massa era pieno di cellule adipose, un pigmento contenente ferro chiamato emosiderina e cellule lunghe e sottili note come cellule fusate. Queste ultime compaiono in vari tumori della pelle, rivestimento di organi interni, ossa e tessuti molli, secondo il National Cancer Institute. I medici hanno stabilito che la donna aveva un tumore fibrolipomatoso emosiderotico (HFLT), un raro tipo che si forma più spesso sul piede o sulla caviglia ma appare sulla mano o sul polso fino al 10% dei casi segnalati.

“L’HFLT è raro e descritto solo di recente,” hanno osservato gli autori del report. La condizione è stata descritta per la prima volta nel 2000. La ricerca suggerisce che queste escrescenze anormali sono generalmente benigne e raramente diventano cancerose, hanno riportato. “L’esatta patogenesi dell’HFLT non è stata ancora chiarita e il ruolo che il trauma ha nel suo sviluppo necessita di ulteriori indagini,” hanno aggiunto.

I medici che per primi hanno descritto l’HFLT pensavano che le masse potessero formarsi come risultato di un “processo infiammatorio reattivo” che si attiva dopo che una persona ha subito una lesione traumatica. Questo perché molti dei loro pazienti avevano riportato un trauma nella stessa parte del corpo in cui successivamente si è formato un HFLT. Altri medici hanno proposto che il danno ai vasi sanguigni possa in qualche modo stimolare la formazione dei tumori, ma sono necessarie ulteriori ricerche per confermare la vera causa della condizione, hanno evidenziato gli autori del report.

“A quanto ci risulta, solo un precedente HFLT della mano è stato associato a un trauma precedente,” hanno osservato. Quel caso riguardava un paziente che si era lesionato la mano prima di sviluppare la crescita anomala. “Per quanto ne sappiamo, le lesioni da torsione o legate allo sport, come nel caso del paziente attuale, non sono state riportate nello sviluppo di HFLT che coinvolge l’estremità superiore, il polso o la mano,” hanno affermato gli autori.