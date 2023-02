Studio scientifico dimostra i cambiamenti cerebrali legati alla gravidanza

MeteoWeb

La gravidanza può causare cambiamenti nella struttura e nella funzione del cervello della madre, che sono associati al comportamento materno, suggerisce uno studio pubblicato su Nature Communications. I risultati suggeriscono che questi cambiamenti possono contribuire ai comportamenti materni durante la gravidanza e nel post-partum, come il legame madre-feto, i comportamenti di nidificazione, la reattività fisiologica ai segnali del neonato e il legame madre-neonato.

Gravidanza e effetti sul cervello

La gravidanza è associata a forti cambiamenti ormonali, ma si sa poco dei suoi effetti sulla struttura e sulla funzione neurale nell’uomo.

Per studiare come la gravidanza possa portare a cambiamenti nel cervello, Elseline Hoekzema, insieme ad altri colleghi hanno esaminato 40 donne prima della gravidanza, durante la gravidanza, dopo il parto e poi un anno dopo il parto in 28 di queste donne. Hanno riscontrato un aumento della connettività funzionale nel Default Mode Network (DMN, un gruppo di regioni cerebrali interconnesse che sono più attive quando la madre è a riposo) associato alla gravidanza, che è tornato ai livelli di base a un anno dal parto.

Il legame madre-feto

Inoltre, gli autori hanno riscontrato un’associazione tra l’attività funzionale del DMN durante la gravidanza e le misure del legame madre-neonato nella fase post-partum. Gli autori hanno anche confermato i cambiamenti precedentemente osservati nel volume della materia grigia della DMN durante la gravidanza. Questi cambiamenti sono correlati ai livelli ormonali della gravidanza. Non sono stati osservati cambiamenti nella struttura della materia bianca durante la gravidanza.

I risultati

I risultati suggeriscono che la gravidanza è associata a cambiamenti specifici della struttura e della funzione cerebrale nella DMN. È stata inoltre individuata una potenziale relazione tra questa rete e i comportamenti materni in gravidanza e nel periodo post-partum. Tuttavia, va notato che questi risultati sono correlazionali e non è possibile concludere un legame causale tra i cambiamenti cerebrali e il legame.