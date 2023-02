Studio scientifico spiega perchè le emissioni di metano sono cresciute anche durante la pandemia

MeteoWeb

Gli aumenti del tasso di crescita del metano che si sono verificati nel 2020, nonostante i blocchi del COVID-19, possono essere spiegati con maggiori emissioni dalle zone umide e una diminuzione del pozzo di metano atmosferico, suggerisce uno studio su Nature. I risultati indicano che è necessario un approccio su più fronti per ridurre le emissioni di metano.

Metano: picco di crescita nel 2020

Il metano è un importante gas serra, che contribuisce a circa un quinto del riscaldamento dovuto ai gas serra emessi dalle attività umane. Le concentrazioni di metano atmosferico sono cresciute rapidamente nell’ultimo decennio, probabilmente a causa dell’aumento dell’uso di combustibili fossili e delle fonti microbiche. I tassi di crescita del metano hanno raggiunto il picco nel 2020, con la crescita che ha raggiunto il livello più alto dal 1984, nonostante l’ipotesi che i blocchi dovuti al COVID-19 possano aver causato una diminuzione delle emissioni di metano prodotte dall’attività umana.

Le scoperte degli studiosi

Valutando i cambiamenti nelle fonti di metano e nel suo pozzo atmosferico naturale, gli studiosi hanno scoperto il motivo degli aumenti del metano atmosferico. L’atmosfera fornisce un pozzo naturale per il metano convertendolo in CO2 e acqua attraverso una reazione con il radicale ossidrile (OH). I ricercatori sostengono che le concentrazioni di OH sono diminuite di circa l’1,6% rispetto al 2019, principalmente a causa delle minori emissioni di ossido di azoto antropogenico durante i blocchi COVID-19. Hanno inoltre scoperto che le emissioni di metano dovute all’attività umana e agli incendi sono diminuite rispettivamente di 1,2 e 6,5 teragrammi (trilioni di grammi) all’anno, mentre le emissioni delle zone umide sono aumentate di 6,0 teragrammi all’anno. In particolare, le zone umide più calde e umide sopra l’emisfero settentrionale sono state segnalate come la fonte dominante.

I risultati

Questi risultati indicano che le emissioni di metano sono sensibili a un clima più caldo e umido e potrebbero fungere da meccanismo di feedback positivo in futuro. Gli autori hanno inoltre aggiunto che anche le emissioni di ossido di azoto devono essere prese in considerazione quando si considera come ridurre le emissioni globali di metano antropogenico.