Studio spiega come ridurre i rifiuti di plastica per salvare il pianeta

MeteoWeb

Secondo uno studio pubblicato su Nature, per ridurre le emissioni future dovute alle materie plastiche sarà necessaria una combinazione di misure, tra cui un maggiore utilizzo di biomassa nella produzione di materie plastiche e un maggiore riciclo.

La plastica è responsabile del 4,5% delle emissioni globali di gas serra e contribuisce alle emissioni di particolato e all’inquinamento. E’ anche il materiale sfuso con la produzione in più rapida crescita: seguendo gli attuali tassi di crescita, la produzione di plastica e le relative emissioni di CO2 potrebbero raddoppiare entro il 2050 e triplicare entro il 2100.

Analizzati tre percorsi

I ricercatori hanno analizzato tre percorsi alternativi di mitigazione delle emissioni di CO2 per la produzione di plastica fino al 2100. Hanno creato un modello integrato che tiene conto del ciclo di vita della plastica, dalla produzione alla gestione dei rifiuti. Il primo percorso, che prevede l’utilizzo parziale della biomassa per produrre plastica e lo stoccaggio dei rifiuti in discarica, può portare a emissioni di carbonio negative nel lungo termine, ma comporta impatti ambientali legati allo smaltimento in discarica e mantiene un elevato consumo di risorse. Il secondo percorso, un approccio di economia circolare che enfatizza il riciclo ma esclude una spinta aggiuntiva per l’uso della biomassa nella produzione di plastica, consente di ottenere riduzioni delle emissioni di carbonio del 10% superiori prima del 2050 rispetto al primo percorso, ma riduce il potenziale di emissioni negative nel lungo termine. Il terzo percorso, un approccio di bioeconomia circolare che combina il riciclo con un maggiore utilizzo della biomassa nella produzione di plastica, raggiunge la maggiore riduzione cumulativa delle emissioni di anidride carbonica, eliminando al contempo il conferimento in discarica e riducendo la domanda energetica del settore della plastica.

Migliorare la selezione di rifiuti

Gli autori sostengono quindi che questa strategia di bioeconomia circolare possa trasformare il settore della plastica in un pozzo netto di carbonio, riducendo al contempo il consumo di risorse. Per realizzare questo scenario sarebbe necessario migliorare la raccolta e la selezione dei rifiuti di plastica, ridurre il conferimento in discarica e modificare la progettazione dei prodotti in plastica.