Suora caccia cane e padrona dalla chiesa: “l’animale è indegno”

MeteoWeb

Il fatto sarebbe accaduto nei giorni scorsi di una chiesa del centro di Campobasso. La notizia, riportata in un post, è rimbalzata sui social. Verso la fine di gennaio una signora sarebbe entrata in chiesa per pregare, accompagnata dal suo cagnolino. Qui una suora presente nella chiesa avrebbe cacciato fuori il malo modo la signora dall’edificio sacro, in quanto in compagnia del cagnolino. La suora avrebbe poi apostrofato la donna in maniera piuttosto dura, cacciandola dalla chiesa in quanto, a suo dire, il cane era indegno di stare nella casa del Signore.

Sulla vicenda interviene con una nota durissima l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, AIDAA: “Il gesto vergognoso della suora ci riporta indietro di mezzo secolo, la sua arroganza nel prendersi la briga di cacciare una signora con parole forti, che era entrata in chiesa solo per pregare in quanto era accompagnata dal cagnolino che non dava fastidio a nessuno è l’esatto contrario della carità predicata nei vangeli e per questo dovrebbe chiedere scusa e pentirsi pubblicamente per il suo gesto“.