Sviluppo sostenibile urbano per salvare la biodiversità delle città

MeteoWeb

In un articolo scientifico pubblicato sulla rivista Nature, intitolato “Soil biodiversity supports the delivery of multiple ecosystem functions in urban greenspaces” è sottolineato come il contributo della biodiversità al sostenimento funzionale dell’ecosistema è ben consolidato negli ecosistemi naturali. La diversità al di sopra e al di sotto del suolo favorisce la multifunzionalità dell’ecosistema che rimane ad oggi praticamente sconosciuta negli spazi verdi urbani.

In questa pubblicazione viene condotta un’indagine standardizzata sugli spazi verdi urbani di 56 comuni in sei continenti. Si tratta di un’indagine sui rapporti tra pianta e biodiversità del suolo (diversità di batteri, funghi, protisti e invertebrati, e una diversità funzionale basata sulla meta-genomica), sulla base di 18 surrogati di sistemi dell’ecosistema da nove servizi ecosistemici.

La biodiversità del suolo nei biomi è stata significativamente e positivamente correlata alle molteplici dimensioni delle funzionalità dell’ecosistema, e ha contribuito ad incentivare numerosi processi servizi, come il pool di carbonio microbico, la materia organica in decomposizione, la produttività delle piante, il ciclo dei nutrienti, la regolazione dell’acqua, il mutualismo pianta-suolo, il controllo degli agenti patogeni e la resistenza alla regolamentazione degli antibiotici.

La biodiversità negli spazi verdi urbani

La diversità delle piante è indirettamente influenzata dalla multifunzionalità negli spazi verdi urbani, ed è correlata ai cambiamenti delle condizioni del suolo associati alla biodiversità del terreno stesso. Questi risultati sono stati raccolti in metriche di controllo per il clima, il contesto spaziale, la proprietà del suolo, la vegetazione e la gestione delle pratiche ambientali.

Questo studio fornisce prove solide che dimostrano che la conservazione della biodiversità del suolo negli spazi verdi urbani è la chiave per sostenere molteplici dimensioni di funzionamento degli ecosistemi, fondamentale per la sostenibilità delle ecosistemi e il benessere umano.

Le forme dello sviluppo urbano sostenibile

Gli spazi verdi urbani, come le foreste urbane e i prati erbosi, sono fondamentali per il sostentamento di popolazioni umane sane e vibranti, e in molti casi, rappresentano l’unico punto di contatto dei cittadini con natura. Eppure, le foreste urbane e i prati svolgono anche un ruolo fondamentale nel sostenere la biodiversità e i servizi ecosistemici che sono al centro degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Ad esempio, uno sviluppo urbano sano e sostenibile degli spazi verdi possiede molteplici fattori di funzionamento dell’ecosistema, compresa la ricreazione, il riscaldamento urbano e la regolamentazione dell’inquinamento (meno rumore e contaminazione), la mitigazione dei cambiamenti climatici (per esempio, con il carbonio del suolo e la regolazione delle emissioni di gas serra), la regolazione dell’acqua e il controllo degli agenti patogeni.

Anche gli spazi verdi urbani sostengono servizi ecosistemici meno evidenti per i cittadini, come il ciclo dei nutrienti nel suolo, mutualismi piante-suolo e la produttività delle piante. Questi servizi sono di fondamentale importanza non solo per il sequestro del carbonio e il controllo patogeno, ma anche per fornire l’habitat ideale per la biodiversità sulla Terra.

Una migliore comprensione delle dinamiche ambientali e della necessità di pratiche di gestione ambientale associate alle funzionalità di questi ecosistemi è fondamentale, per garantire la sostenibilità delle spazi verdi, con un aumento della popolazione umana globale e un conclamato cambiamento climatico. Negli ecosistemi naturali, la biodiversità del suolo svolge un ruolo essenziale nella promozione di molteplici funzioni ecosistemiche e dei servizi ambientali.

Indagini ed esperimenti a livello internazionale dimostrano che la biodiversità del suolo può guidare il processo multifunzionali degli ambienti naturali. La tematica della biodiversità del suolo è ad oggi poco approfondita, in particolare per ciò che concerne la multifunzionalità ecosistemica presente negli spazi verdi urbani.

Il suolo negli spazi verdi urbani sono sede di una comunità diversificata di microbi, compresi batteri, funghi, protisti e invertebrati che si verificano nelle reti alimentari multi-trofiche del suolo. Inoltre, un locale studio a Berlino, in Germania, ha suggerito che la diversità delle piante, promuove indirettamente la multifunzionalità del suolo nei parchi urbani attraverso cambiamenti nella biodiversità del suolo e della fauna.

Multifunzionalità degli ecosistemi negli spazi verdi

Il collegamento tra la diversità dei tratti microbici del suolo e la multifunzionalità è molto meno studiato, e non è mai stato approfondito in spazi verdi urbani. Oltre alla sua rilevanza scientifica, una maggiore comprensione degli ambienti urbani può fornire conoscenze critiche che ci aiutano a gestirli su gradienti biotici e ambientali marcatamente diversi, spesso con pratiche di gestione molto diverse: presenza di carbonio guidato (C) piscine, regolazione dell’acqua, ciclo di nutrienti, mutualismo pianta-suolo, decomposizione della materia organica (OM), produttività delle piante, controllo dei patogeni, controllo del gene della resistenza agli antibiotici (ARG) e multifunzionalità nelle aree verdi urbane di 56 comuni in sei continenti. In ogni spazio verde urbano, sono stati stabiliti tre transetti e raccolti campioni compositi di terriccio su un’area rappresentativa di 900 m².

La biodiversità del suolo (cioè la ricchezza di batteri, funghi, protisti e invertebrati e geni funzionali), residente nel suolo, supporta molteplici aspetti delle funzioni dell’ecosistema negli spazi verdi urbani.