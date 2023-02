Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Catania 

MeteoWeb

L’anticiclone continua a dominare la scena sull’Italia: anche oggi tempo soleggiato in tutto il Paese, con l’eccezione di nubi basse, nebbie e foschie su alcune aree. Temperature alte per il periodo, ad eccezione delle zone interessate dalla nebbia. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 16 febbraio, in alcune località italiane: