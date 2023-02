La prima tempesta di sabbia dal Sahara ha raggiunto l’Europa | VIDEO

MeteoWeb

Il primo trasporto di sabbia del Sahara su larga scala del 2023 è stato registrato a metà febbraio. Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha monitorato la situazione con previsioni di trasporto di polvere sahariana a lungo raggio attraverso la penisola iberica e la Francia verso l’Europa settentrionale e centrale a partire dal 20 febbraio, e verso Nord ed Est nei prossimi giorni.

La polvere minerale è un componente del particolato atmosferico e può portare a effetti negativi sulla salute, incluso il peggioramento delle allergie dovute agli irritanti nella polvere e problemi respiratori derivanti da un peggioramento della qualità dell’aria. Le particelle di polvere atmosferica possono anche avere conseguenze sulla generazione di energia solare, riducendo sia la quantità di radiazione che raggiunge il suolo sia la produzione di energia. È importante, quindi, prevedere con precisione il movimento e la densità del trasporto di polvere, per consentire alle autorità di adottare misure per proteggere la salute pubblica e compensare altri effetti. CAMS ha fatto esattamente questo, prevedendo accuratamente il trasporto di polvere e valutando i livelli di particolato atmosferico.

Per quanto riguarda in dettaglio il primo grande trasporto di polvere sahariana dell’anno attraverso l’Europa, le previsioni CAMS hanno mostrato valori elevati di profondità ottica dell’aerosol e concentrazioni di polvere nella penisola iberica il 20 febbraio con l’ultima previsione (dal 21 febbraio) che mostra il trasporto attraverso la Francia e più a Nord tra il 21 e il 23 febbraio, raggiungendo l’estremo Nord della Danimarca. Le previsioni mostrano anche elevate concentrazioni di PM10 per la Spagna e ad altitudini più elevate, ad esempio nei Pirenei e nelle Alpi, che potrebbero provocare depositi di polvere in superficie in queste aree.

Il trasporto di polvere nei prossimi giorni segue un episodio simile, anche se meno pronunciato, della scorsa settimana. Il 13 febbraio, la Calima – un vento caldo dall’Africa che porta la polvere sahariana alle Isole Canarie – ha portato la polvere sull’arcipelago e successivamente, il 14-15 febbraio, verso Nord fino all’Irlanda e al Regno Unito.

Le previsioni CAMS hanno mostrato che un lungo pennacchio di polvere sahariana ha raggiunto la costa meridionale dell’Irlanda e del Regno Unito il 15 febbraio. I costanti venti di Calima del 17 febbraio hanno trasportato altra polvere sahariana sulle Isole Canarie, che ora fa parte dell’attuale episodio di trasporto in tutta Europa. “Il trasporto di polvere a lungo raggio come questo di solito si verifica ad altitudini più elevate, ma le previsioni CAMS hanno mostrato anche possibili intensificazioni in superficie, che sono stati osservate anche in un sito di misurazione in Irlanda,” ha affermato Mark Parrington, scienziato senior di CAMS.