Potente tempesta genera diversi tornado negli USA, scia di distruzione in Kansas e Oklahoma | FOTO

Almeno 3 tornado sono stati segnalati in Kansas e Oklahoma, parte di una potente tempesta che ha generato violente raffiche mentre si spostava a Nord/Est dal Texas Panhandle domenica sera, hanno riferito i meteorologi del National Weather Service.

Uno dei tornado ha abbattuto alberi e linee elettriche e danneggiato una casa a Liberal, Kansas, secondo Marc Chenard, meteorologo del National Weather Service. Gli esperti del NWS hanno riferito che altri 2 tornado sono stati segnalati in Oklahoma, uno vicino alla città di Norman e un altro nella parte centro-occidentale dello Stato.

Raffiche di vento a 183 km/h sono state registrate nella contea di Hall, in Texas, ha riferito Chenard. Il servizio meteorologico nazionale ha anche riportato raffiche diffuse da 112 a 144 km/h nel Sud/Ovest dell’Oklahoma.

Il sistema meteorologico in rapido movimento dovrebbe perdere intensità nelle prossime ore, hanno spiegato i meteorologi. A partire dalla tarda serata di domenica, diverse allerte e avvisi per tornado sono rimasti in vigore per le città dell’Oklahoma. Il servizio meteorologico ha avvertito che la polvere alzata dal vento potrebbe ridurre la visibilità nell’area metropolitana di Oklahoma City.

A McLean, una città a 120 miglia a Est di Amarillo, in Texas, domenica sera alla popolazione è stato chiesto dal National Weather Service di mettersi al riparo da un possibile tornado. Ci si aspettava che il sistema temporalesco si sviluppasse in un derecho, una tempesta di vento che si estendeva per più di 385 km con un fronte di temporali in rapido movimento, secondo lo Storm Prediction Center del National Weather Service a Norman (Oklahoma).

Il servizio meteorologico aveva descritto la tempesta, che avrebbe dovuto colpire una vasta area dell’Oklahoma occidentale, settentrionale e nord-orientale, con rischio “moderato”, il secondo più alto.