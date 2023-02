Tempeste di ghiaccio sferzano gli USA, atteso peggioramento in Texas | FOTO

MeteoWeb

Un sistema di tempeste sta sferzando un’ampia fascia degli Stati Uniti meridionali per il terzo giorno, bloccando altri 2.300 voli, lasciando centinaia di migliaia di persone senza elettricità, costringendo alla chiusura delle scuole e peggiorando le condizioni delle strade a causa del ghiaccio. Sono state emesse allerte per un’area che si estende al confine del Texas occidentale con il Messico attraverso l’Oklahoma, l’Arkansas e la Louisiana, nel Tennessee occidentale e nel Mississippi settentrionale. Precipitazioni miste, tra cui pioggia gelata e nevischio, hanno interessato molte aree. “In realtà sembra che le cose peggioreranno di nuovo in tutto il Texas, in un’area abbastanza grande attraverso il Texas occidentale e sudoccidentale,” ha affermato Bob Oravec, meteorologo del National Weather Service. Oravec ha affermato che il clima gelido dovrebbe spostarsi verso Nord/Est attraverso parti dell’Oklahoma e dell’Arkansas nel Tennessee occidentale e nel Mississippi settentrionale prima che inizi a dissiparsi.

Nella tarda mattinata di mercoledì ora locale, 2.300 voli sono stati cancellati, inclusi tre quarti dei voli all’aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth e più di due terzi al Dallas Love Field, secondo il servizio di tracking FlightAware.com. Dallas-Forth Worth International è il più grande hub di American Airlines e Love Field è una base importante per Southwest Airlines. Molti voli sono stati cancellati anche in altri aeroporti, tra cui San Antonio, Austin e Nashville, nel Tennessee, aggravando i disagi causati dalle quasi 2.000 cancellazioni di martedì e circa 1.100 di lunedì.