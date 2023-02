Terran Orbital si aggiudica un contratto per la costruzione di 300 satelliti per Rivada Space Networks

MeteoWeb

Terran Orbital Corporation, leader globale nelle soluzioni satellitari, ha annunciato che la sua consociata interamente controllata, Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc. si è aggiudicata un contratto da 2,4 miliardi di dollari per progettare, costruire e dispiegare 288 satelliti in orbita terrestre bassa per Rivada Space Networks. Come parte del contratto, Terran Orbital svilupperà anche 12 satelliti “di riserva” per produrre un totale di 300 veicoli spaziali.

Rivada Space Networks è una consociata interamente controllata di Rivada Networks, Inc., una società di tecnologia wireless con sede negli Stati Uniti focalizzata sulla convergenza delle comunicazioni terrestri e satellitari. Fondata da Declan Ganley, Rivada è attiva in Nord e Sud America e in Europa. Rivada detiene una moltitudine di brevetti relativi alla condivisione dello spettro, alla messaggistica prioritaria, ai servizi open access e ad altre tecnologie di comunicazione wireless.

Terran Orbital, attraverso le sue società controllate, è un innovativo produttore di massa di piccoli satelliti per i principali operatori e i principali partecipanti del settore ed è un fornitore preferito per i clienti negli Stati Uniti, in Europa, nel Medio Oriente e in Australia.

Terran Orbital, attraverso la sua controllata Tyvak, agirà in qualità di appaltatore principale per progettare e produrre i satelliti, integrare il payload di comunicazione ed eseguire l’assemblaggio, l’integrazione e il collaudo finali del satellite. Sarà anche responsabile dello sviluppo di porzioni del segmento di terra. Le operazioni di missione per i satelliti in orbita saranno condotte da un centro di controllo delle operazioni satellitari all’avanguardia. Rivada prevede di iniziare a schierare la sua costellazione già nel 2025, subordinatamente al rispetto dei requisiti normativi applicabili, con il lancio anticipato di quattro satelliti.

“Terran Orbital è entusiasta di formare questa nuova partnership con Rivada Space Networks“, ha affermato Marc Bell, co-fondatore, Presidente e amministratore delegato di Terran Orbital. “La nostra partnership mostrerà perché Terran Orbital continua a essere un produttore di satelliti preferito dalle aziende aerospaziali e della difesa di tutto il mondo. Siamo entusiasti di lavorare al fianco di Rivada e non vediamo l’ora di costruire la loro costellazione LEO”. “Noi di Rivada vediamo Terran Orbital come una sorta di spirito affine. Siamo lieti di avere l’opportunità di portare a compimento questo progetto con loro“, ha dichiarato Declan Ganley, Presidente e CEO di Rivada Networks.